مصرف الرافدين يعلن بشرى سارة لموظفي الدولة

2019/08/23 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين بالعراق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين 5 ، 10 ، 15، 20، 25 مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية...

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