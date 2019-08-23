مجلس واسط: عدد كبير من المدارس سيدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد

2019/08/23 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد عضو مجلس محافظة واسط غالب الرديني، الجمعة، ان عدد كبير من المدارس سيدخل الخدمة من بداية خلال العام الدراسي الجديد، لافتا الى ان الموازنة وضعت ضمن اولوياتها اكمال المشاريع المتلكئة واستكمال بناء المدارس المتوقفة.وقال الرديني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موازنة 2019 تضمنت في اول ابوابها اعادة العمل بالمشاريع المتلكئة والمسحوبة، […]

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