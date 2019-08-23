2019/08/23 | 10:44

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سفير العراق لدى تركيا يقدم أوراق أعتماده للرئيس التركي

قدم سفير العراق لدى تركيا حسن الجنابي اليوم أوراق أعتماده سفيراً

معتمداً ومفوضاً فوق العادة الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في

القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ، ان السفير نقل خلال مراسيم تقديم اوراق

اعتماده تحيات رئيس الجمهورية برهم صالح الى رئيس الجمهورية التركية

رجب طيب اردوغان.

واكد الجنابي حرصه على المضي قدماً في تعزيز أواصر الشراكة والتعاون

بين العراق وتركيا لتحقيق التقدم والإزدهار للشعبين الجارين.

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