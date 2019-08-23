2019/08/23 | 10:44

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كوريا الشمالية : مستعدون للحوار أو المواجهة مع أميركا

حذرت بيونغ يانغ ، واشنطن من‭‭‭‭ ‬‬‬‬الحسابات الخاطئة المتمثلة في

استمرار فرض العقوبات عليها .

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزير الخارجية "

ري يونج هو" قوله إن بلاده مستعدة للحوار وكذلك للمواجهة مع

الولايات المتحدة ، يذكر ان المحادثات على مستوى فرق العمل بين

الولايات المتحدة وكوريا الشمالية متوقفة منذ فشل قمة ثانية عقدها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

مطلع شباط في فيتنام.

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