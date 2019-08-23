التربية تكمل إستعداداتها للأمتحانات العامة للدراستين المتوسطة والأعدادية الدور الثاني

2019/08/23 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت وزارة التربية، إستعداداتها لأجراء الأمتحانات العامة للدراسة المتوسطة والأعدادية الدور الثاني والتي ستبدأ صباح يوم الأحد الخامس والعشرون من الشهر الجاري وحسب المواعيد التي حددتها الوزارة.وذكر بيان للوزارة ، ان” اللجنة الدائمة للامتحانات واللجنة الساندة التي تتالف من عدت وزارات قد قامتا بالعمل المكلفة بهما وهو عمل دؤوب وشاق”.واضاف البيان انه تم […]

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