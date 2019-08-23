مرض عصبي “غامض” يهدد حيوانات في أميركا

2019/08/23 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت السلطات المختصة في ولاية فلوريدا الأميركية، تحقيقا لمعرفة أسباب الاضطراب العصبي الغامض، الذي أصاب حيوانات الفهد والوشق، وبات يمنعها من التنقل بشكل طبيعي.وقالت الوكالة المعنية بالصيد والثروة الحيوانية البرية في فلوريدا إن “جميع الحيوانات المصابة لا تسير بشكل طبيعي أو أنها تعاني من مشاكل في قوائمها الخلفية”، وفقا لما ذكرته وكالة “فرانس برس”.[…]

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