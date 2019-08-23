الاقتصاد النيابية: اسعار النفط قد تهبط الى 40 دولارا للبرميل

2019/08/23 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، سالم الطفيلي، الجمعة، ان اسعار النفط قد تهبط ال اقل من 40 دولارا للبرميل، لافتاً الى ان هناك الكثير من المصادر بامكانها رفد الموازنة بالاموال لو استغلت بالشكل الصحيح.وقال الطفيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق يمتلك فرصة كبيرة لتنويع مصادر موازنته من دون الاعتماد […]

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