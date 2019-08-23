العراق مهدد بازمة غذائية زراعية وارتفاع نسبة التصحر.. تقرير يكشف تفاصيل مثيرة

2019/08/23 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذر المجلس الحكومي الدولي لشؤون التغير المناخي (IPCC)، من أن تغير المناخ سيؤدي إلى أزمة غذائية على نطاق عالمي.ونشر المجلس تقريرا من 1400 صفحة، استعرض فيه تأثير التغير المناخي على النظام الغذائي العالمي.وأشار التقرير إلى أن نصف سكان آسيا يعتمدون على المياه التي تعتبر ثلوج الهيمالايا مصدرها، وتتسم تلك الثلوج […]

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