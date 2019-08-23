غداً.. القوة الجوية يختتم مباريات معسكر بيروت

2019/08/23 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة فريق القوة الجوية والنجمة اللبناني في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء انس الخميس على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.وكان فريق القوة الجوية قد تغلب على فريق طرابلس اللبناني بثلاثة أهداف لهدف يوم الثلاثاء الماضي.ودخل المدرب أيوب أوديشو مباراة النجمة بتشكيلة مؤلفة من أمجد […]

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