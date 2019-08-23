النزاهة النيابية تكشف كواليس عمل شركة “شل” وكيفية تعاملعها مع الحكومة

2019/08/23 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الامير المياحي، الجمعة، ان شركة شل تحصل على نسبة 49% من الارباح وفقاً لعقدها مع السلطة التنفيذية، لافتاً ان الحكومة تقوم بدورها بدفع رواتب العاملين وتوفير الاليات التي تحتاجها الشركة.وقال المياحي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “شركة شل تحصل على نسبة 49% من الارباح في […]

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