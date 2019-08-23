60 شركة إيرانية تشارك في معرض دمشق الدولي

2019/08/23 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن مدير الجناح الإيراني المشارك في معرض دمشق الدولي محمد رضا خانزاده ،الجمعة، أن أكثر من ستين شركة إيرانية ستشارك في الدورة الـ 61 للمعرض بجناح يمتد على مساحة 1200 متر مربع.وذكر خانزاده في تصريح ، إن “عشرات الشركات الإيرانية في مجالات الصناعات الثقيلة والسيارات وقطع الغيار ومواد البناء والخدمات الفنية والهندسية […]

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