الباوي: امام العراق فرصة للتوجه الى مجلس الامن وانهاء الوجود الاميركي

2019/08/23 | 11:36

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بغداد :سومر نيوز

اكد الخبير الامني حازم الباوي، الجمعة، ان العراق يمتلك فرصة للتوجه الى مجلس الامن الدولي لتدويل قضية ا...

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