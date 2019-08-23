الاقتصاد النيابية: اسعار النفط قد تهبط الى 40 دولارا للبرميل

2019/08/23 | 11:36

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بغداد :سومر نيوز

بين عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، سالم الطفيلي، الجمعة، ان اسعار النفط قد تهبط ال اقل من 40 د...

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