2019/08/23 | 11:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
انتهى .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إصابة 22 شخصا بحادث خروج قطار عن القضبان في ولاية كاليفورنيا ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الحادث تسبب في إصابة 22 شخصا.
وقال ممثل لإدارة الإطفاء في سكرامنتو، على موقع تويتر، إن شخصين أصيبا بجروح متوسطة.ولم يعرف بعد سبب خروج القطار عن القضبان
انتهى .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إصابة 22 شخصا بحادث خروج قطار عن القضبان في ولاية كاليفورنيا ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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