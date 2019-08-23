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إصابة 22 شخصا بحادث خروج قطار عن القضبان في ولاية كاليفورنيا


إصابة 22 شخصا بحادث خروج قطار عن القضبان في ولاية كاليفورنيا
2019/08/23 | 11:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

 

الحادث تسبب في إصابة 22 شخصا.

وقال ممثل لإدارة الإطفاء في سكرامنتو، على موقع تويتر، إن شخصين أصيبا بجروح متوسطة.ولم يعرف بعد سبب خروج القطار عن القضبان

انتهى .

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