الخارجية العراقية ترسل مُذكّرة بشأن الاعتداء على سيدة عراقية والحكومة الايرانية تقدم اعتذارها

وتابعت ان "القنصل الإيرانيّ في النجف زار السيّدة المُعتدَى عليها في بيتها، وقدّم اعتذار الحكومة الإيرانيّة إليها، وتكفل بعلاجها"، مبينة ان "الحكيم قد كلف المتحدث الرسمي باسم الوزارة بزيارتها بغرض الاطمئنان عليها، والاطلاع على حالتها الصحية، وفي هذا الصدد تعرب وزارة الخارجيّة أنّها تُتابِع بشكل مُتواصِل أوضاع جميع العراقـيّين بصفة دائمة، ولن تدخر جهداً في تقديم كلّ أشكال المُساعدة المُمكِنة".
انتهى .
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