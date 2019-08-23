امانة بغداد تزيل تجاوزات في منطقة السيدية

2019/08/23 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازالت امانة بغداد ،اليوم الجمعة، التجاوزات في منطقة السيدية المحلة 821 بعد رفع الكتل الكونكريتية عن بعض الازقة.

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