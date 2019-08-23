اعتقال 5 متهمين بقضايا ارهابية وجنائية في ديالى

2019/08/23 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بان مفارز امنية مشتركة اعتقلت 5 متهمين بقضايا ارهابية وجنائية في عمليات دهم جرت بمناطق متفرقة من المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز امنية مشتركة اعتقلت5 متهمين بقضايا ارهابية وجنائية مختلفة في عمليات دهم جرت بمناطق متفرقة من ديالى”.واضاف المصدر،ان” المعتقلين جرى […]

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