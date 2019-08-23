2019/08/23 | 11:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى ..
افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بان مفارز امنية مشتركة اعتقلت 5 متهمين بقضايا ارهابية وجنائية في عمليات دهم جرت بمناطق متفرقة من المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز امنية مشتركة اعتقلت5 متهمين بقضايا ارهابية وجنائية مختلفة في عمليات دهم جرت بمناطق متفرقة من ديالى”.
واضاف المصدر،ان” المعتقلين جرى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين بقضايا ارهابية وجنائية في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بان مفارز امنية مشتركة اعتقلت 5 متهمين بقضايا ارهابية وجنائية في عمليات دهم جرت بمناطق متفرقة من المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز امنية مشتركة اعتقلت5 متهمين بقضايا ارهابية وجنائية مختلفة في عمليات دهم جرت بمناطق متفرقة من ديالى”.
واضاف المصدر،ان” المعتقلين جرى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين بقضايا ارهابية وجنائية في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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