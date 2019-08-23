ديالى تكشف حقيقة هوية قتلى داعش خلال 2019.. تجاوزوا الـ40

2019/08/23 | 11:38

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بغداد اليوم - ديالى

كشف قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، الجمعة، عن حقيقة هوية قتلى تنظيم داعش خلال 2019 دا...





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