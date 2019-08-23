سلام إبراهيم - طفلان ضائعان قصص كتابي التاسع

2019/08/23 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_إبراهيم طفلان ضائعان كتابي التاسععن حياة الكتاب ومقتتطفوأخيراً أمسكت جسد كتابي "طفلان ضائعان" بين أصابعي هذا الصباح، لحظة لا يعادلها فرح وقد تتساوى مع الأم بعد الطلق حينما يحملون وليدها باكياً ليضعوه على صدرها فيسكن.كتابي التاسع مظلوم كثيراً، انتظرت القصص طويلا مسجونةً في ملفاتي ومتناثرة في ورق الصحف التي نُشرت فيها، قبل أن ترى النور عن دار الدراويش.في عام 2008 نزلت إلى الق......

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