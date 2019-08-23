عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح7 _2

2019/08/23 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي السوارية والشعر ....والشعراءأرتبط الشعر بالعشق كما أرتبط بالحزن وكلاهما مرتبط بالأرض بالإنسان بالماء بالحاجة إلى وسيلة تؤمن للعاشق والحزين وأحيانا الذي يشعر بالوحدة صدى في جدران القلوب، الشعر عند أهل السوارية ليس ترفا ولا مظهر من مظاهر التعبير عن حالة الوجدان، إنه غموس الروح كما يقول الشاعر عبد السادة يرحمه الله، فبرغم من كونه رجل دين أكبر من كونه عطار وشاعر إلا أن المفردة الشعرية عنده تسترسل......

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