ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 3

2019/08/23 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي القرآن محاولة لقراءة مغايرة 3ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infoسورة الفاتحة - سورة 1 - عدد آياتها 7بِاسمِ اللهِ الرَّحمانِ الرَّحيمِ (1)لعل من أجمل ما تبناه القرآن هو افتتاح كل نص قرآني المسمى بالسورة، باستثناء الأخيرة نزولا والتاسعة ترتيبا في المصحف (سورة التوبة)، بهذه العبارة الافتتاحية الجميلة، المسماة بالبسلمة، ك......

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