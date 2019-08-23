مقتل مجندة إسرائيلية قرب رام الله

2019/08/23 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلنت مصادر فلسطينية ،الجمعة، عن مقتل مجندة صهيونية وإصابة مجندين جراء عملية للمقاومة الفلسطينية شمال رام الله.العالم- فلسطين المحتلة وأفادت المصادر بأن”العملية جاءت نتيجة انفجار قرب مستوطنة دوليف غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية”.وأعترفت وسائل إعلام عبرية بالإصابات أثناء مرور سيارة تابعة لقوات الإحتلال قرب مدينة رام الله.انتهى/25

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