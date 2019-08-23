2019/08/23 | 11:46

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الجيش السوري يحرر بلدة كفرزيتا كبرى بلدات ريف حماة الشمالي

حرر الجيش السوري بلدة كفرزيتا كبرى بلدات ريف حماة الشمالي وتلالا

بالقرب من نقطة مراقبة تركية .

وافاد المرصد السوري المعارض في بيان بان قوات الجيش السوري بسطت

سيطرتها على بلدة كفرزيتا، دون أي مقاومة أو اشتباكات، بالإضافة

لسيطرتها على تلال شرق النقطة التركية في بلدة مورك.



وبذلك يرتفع

إلى ثلاثة وعشرين عدد المناطق التي تمكن الجيش السوري من تحريرها في

كل من ريف حماة الشمالي، والقطاع الجنوبي من ريف ادلب.

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