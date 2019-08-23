2019/08/23 | 11:46

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الحشد الشعبي يطلق عملية "علي ولي الله" لملاحقة فلول داعش غربي نينوى

أطلقت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى عمليات "علي ولي الله" في

جزيرة الحضر غربي المحافظة لملاحقة فلول داعش الإرهابي الهاربين .

مراسل آفاق في نينوى أوضح أن قيادة عمليات الحشد الشعبي في المحافظة

بدأت عمليات علي ولي الله في جزيرة الحضر غربي نينوى ، وأضاف أن هدف

العملية ملاحقة فلول داعش الارهابي الهاربين في الجزيرة.

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