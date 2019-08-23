متخصصة في الشأن الزراعيّ تؤكد ان زراعة شجرة “الجاكرندا” التي وجه محافظ البصرة بزراعتها هي ملائمة لأجواء المحافظة

2019/08/23 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت متخصصة في الشأن الزراعي بالبصرة” ان شجرة “الجاكرندا” التي وجه محافظ البصرة مؤخراً بزراعتها في الشوارع والجزرات والمناطق الخضراء، ملائمة لأجواء المحافظة، مبينة إن بيئة الشجرة لا تختلف كثيراً عن بيئة البصرة وستحقق نجاحاً كبيراً في تغيير المناخ وتلطيف الجو وتقليل الاحتباس الحراريّ.واوضحت مديرة الشركة العامة للتجهيزات الزراعيّة المهندسة “منى جخيور الحربي في […]

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