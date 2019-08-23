محافظ ذي قار يرفع دعوة قضائية ضد “مشعان الجبوري”

2019/08/23 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه محافظ ذي قار عادل الدخيلي، القسم القانوني في ديوان المحافظة برفع دعوى قضائية عبر الإدعاء العام ضد النائب السابق “مشعان الجبوري” بتهمة قذف العراقيات وأبناء ذي قار.





وقال الدخيلي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القسم القانوني في ديوان محافظة ذي قار سيرفع دعوى جزائية وفق احكام المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ضد النائب السابق مشعان الجبوري، كونه ارتكب جريمة قذف بحق العراقيات وأبناء المحافظة”.





وأعرب المحافظ، عن “ادانته التصريحات غير اللائقة التي أدلى بها الجبوري، وهي جريمة يجب عدم الوقوف عندها”، مؤكدا “ثقته بالقضاء العراقي لردع كل من تسوّل له نفسه التعدي على الآخرين وإيقاف مثل تلك التصرفات اللامسؤولة”.

وظهر النائب السابق مشعان الجبوري في حوار تلفزيوني، متحدثاً بشكل منفعل عن ما وصلت إليه الاوضاع بعد 15 عاماً من العملية السياسية، فيما تطرق الى قضية المغيّبين، وان ذويهم من النساء يتعرضن للتحرش والانتهاكات مقابل السماح لهن بزيارة ذويهن في السجون.

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