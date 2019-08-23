المنافذ الحدودية تعلن ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة

2019/08/23 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “كوادر الهيئة بمنفذ الشلامجة في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة نوع كرستال تقدر بـ 47 غم”.

وأشار البيان الى “ضبط المسافر من قبل مفرزة شرطة الكمرك وشعبة المخدرات وعناصر هيئتنا المتواجدين في صالة المسافرين الوافدين”، مبينا انه “تم إحالة المسافر والمادة المضبوطة وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.

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