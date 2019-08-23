الامن الإيراني يحبط مؤامرة لتحريض القوميات والمذاهب في مدينة مشهد

2019/08/23 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..احبطت ايران مؤامرة جديدة مناهضة للثورة عبر استخبارات أجنبية ومجموعات مناهضة للثورة كانت تستهدف المجتمع الايراني.وذكرت مديرية الامن في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران في بيان لها، إن “اجهزة استخبارات غربية وعربية وبالتعاون مع مجموعات مناهضة للثورة، سعت من خلال اثارة مشاعر مختلف شرائح المجتمع وتحريض القوميات والمذاهب، الى توتير اجواء […]

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