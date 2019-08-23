كركوك تنفي صدور تصريحات للمحافظ بشأن القرى المهدمة واتهام البيشمركة

2019/08/23 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

نفت ادارة محافظة كركوك، صدور اي تصريحات للمحافظ راكان الجبوري فيما يخص القرى المهدمة جنوبي المدينة وربط قوات البيشمركة بتنظيم داعش.





وقال المكتب الأعلامي لمحافظ كركوك في تصربح لوسائل الاعلان بينها “النور نيوز”، “نؤكد لكم جميعا انه لم يصدر من محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري اي تصريح او بيان او موقف بشأن ما اثير في الكروبات عن وحود تصريح له يخص القرى المهدمة، وما اثير هو عار عن الصحة، وجميع مواقف وتصريحات وأنشطه المحافظ معلومه وواضحة بالنشر وتصل اليكم جميعا”.





وتابع، “نؤد التأكيد انه لا وجود لأي كلام او تصريح للمحافظ يربط فيه بين قوات البيشمركه وتنظيم داعش الارهابي المجرم ، وان ما يتناقل اليوم من وجود هكذا تصريح عار عن الصحة”.





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