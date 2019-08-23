بيان خاص للعتبة الحسينية يتحدث عن مطار كربلاء الدولي ومراحل العمل ونسب انجازه

2019/08/23 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة انها مستمرة في استثمار كل الطاقات والامكانيات لإنجاز مطار كربلاء الدولي وتشغيله باسرع فترة ممكنة كاشفة عن انجاز نسب متقدمة في عدد من مفاصل المطار حيث تم انجاز 2كم من اصل 4كم من مدرج الطائرات وملحقاته والذي يعتبر من أهم الحلقات في المطاروقال نائب الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ (حسن رشيد جواد) خلال بيان اصدرته امانة العتبة المقدسة وحصلت وكالة نون الخبرية عليه ان مشروع مطار كربلاء الدولي يعتبر من الاهداف الاستراتيجية البعيدة المدى للعتبة والزائرين لماله من أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية حيث تسعى العتبة الحسينية المقدسة من خلاله تحقيق طموحات وامال زوار العتبات المقدسة خصوصا في الزيارات المليونية لذلك ركزت إدارة العتبة المقدسة على تحقيق هذا الصرح الحضاري وبتقنيات ومواصفات عالية وطاقه استيعابية تصل إلى ٢ مليون زائر سنويا كمرحلة أولى ثم تليها المراحل القادمة حتى تصل الطاقة الاستيعابية ٢٠ مليون زائر على مدى ثلاثون عاما لاستقبال اكبر عدد من الزائرين

واضاف جواد خلال بيان العتبة المقدسة لقد وصلت نسب الإنجاز بالمطار الى مراحل متقدمة ولكافة فقرات العمل وينقسم المشروع إلى قسمين١.



الحقل البري وفيه برج المراقبة ويتكون من ١٨ طابق و نسبة التنفيذ ٨٠ ٪ وفي مرحلة الطابق الاخير بالإضافة إلى الابنية الإنشائية الملحقة ونسبة الإنجاز ٧٠٪ كما تم دعوة عدد من الشركات لتصنيع وتجهيز ونصب معدات الملاحة الجوية بالتنسيق مع الشركة التي ستقوم بتشغيل المطار.



اضافة الى صالات استقبال المسافرين Terminalوالتي تبلغ مساحتها ٤٦٠٠٠ متر مربع وهيعلى وشك التنفيذ من قبل إحدى الشركات التركية ويعتمد التنفيذ على هياكل حديدية اوSteal structur وسيكون جاهزا للتصنيع والتركيب باسرع وقت.

وبين نائب الامين العام خلال البيان ان الطرق الداخلية المؤدية إلى المطار بطول ٦.٥ كم قد انجزت بنسبة ١٠٠٪مع الانارة الداخلية والبني التحتية.وسيتم إحالة الحدائق العامة والنافورات بداية شهر نوفمبر الى قسم الزينة والتشجير التابعة للعتبة المقدسة للتنفيذ لامتلاكها خبرات فنية عالية في هذا المجال.

واوضح اما الابنية الملحقة وتشمل المركز الصحي والأمني والاتصالات ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي والكهرباء والمخازن ومحطات الوقود والادارة وصلت إلى نسب انجاز متقدمة تصل إلى ٤٠٪.



مشيرا ان شركة خيرات السبطين قامت بتوجيه دعوه الى كافة الدوار الحكومية المعنية بالتنسيق مع احد الاخوة المسؤولين في الحكومة المحلية وتم عقد اجتماع موسع استغرق وقت طويل تم مناقشة سبل تأمين احتياجات المطار من الكهرباء والماء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي وتم التوصل إلى نتائج طيبة ومثمرة وهناك اهتمام كبير لهذا الموضوع وتم تأمين الماء بأكثر من الحاجه الفعلية وكذلك هناك اكثر من مصدر للطاقة الكهربائية بإستثناء فقرة الصرف الصحي بسبب بعد الناقل الرئيسي عن موقع المطار.

اما ما يخص الحقل الجوي والذي يشمل مدرج الطائرات وملحقاته والذي يعتبر من أهم الحلقات في المطار فبين الاستاذ حسن رشيد جواد ان العمل مستمر وقد تم إنجاز ٢ كم من مجموع ٤ كم لان هذه الفقرة دقيقه وحساسة وتأخذ وقت طويل والعمل مستمر ونحن في زيارات واجتماعات مستمرة داخل موقع المطار.

وطمأن بيان العتبة الحسينية الرأي العام في مدينة كربلاء والعالم الإسلامي بأن العتبة الحسينية المقدسة تستثمر كل الطاقات والامكانيات لإنجاز هذا الصرح الحضاري والاقتصاد ي المهم وهي حريصة على متابعة مراحل التنفيذ وتشغيل المطار خلال السنوات المقبلة بعد أن تستكمل المتطلبات الرئيسية بعون الله سبحانه وتعالى وسيتم التصريح بالموقف الحقيقي لما يجري في المطار شهريا للاطلاع كافة الأخوة المهتمين بهذا المشروع كونه يصب في مصلحة الجميع وبهمة عالية من المؤمنين والخيرين من هذه الأمة ومن الله السداد والتوفيق.

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