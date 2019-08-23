امنية ديالى تعلن ابادة خلية حمرين الانغماسية.. طوقت من 3 جهات

2019/08/23 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الجمعة، بان قوات الجيش ابادت خلية حمرين الانغماسية شمال شرق المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الخلية الارهابية التي هاجمت احدى نقاط تمركز الجيش في قرى كشكول قرب ناحية قره تبه(90كم شمال شرق بعقوبة) يوم امس تسمى خلية حمرين الانغماسية وهي من […]

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