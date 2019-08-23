2019/08/23 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت مفارز شرطة قضاء الجبايش اليوم الجمعة ستة أجهزة كهربائية تستخدم في عمليات الصيد الجائر للأسماك في مناطق الأهوار.وقال بيان لقيادة الشرطة تلقى النعيم نيوز نسخة منه ان الأجهزة الأمنية نفذت حملة واسعة لمنع الصيد الجائر للاسماك في اهوار قضاء الجبايش.واشار الى انها ستلاحق جميع المخالفين لقوانين البيئة في هذه الممارسات المحرمة واتخاذ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط أجهزة كهربائية للصيد الجائر في أهوار الجبايش النعيم نيوز.

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