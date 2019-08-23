فيديو جديد يظهر اساءة الامن الايراني للمسافرين العراقيين.. وناشطون يطالبون بهذه الاجراءات

2019/08/23 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عمت موجة استياء كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي العراقي، على خلفية التعامل السيء من موظفي الجوازات في منفذ الشلامجة الحدودي.وتباينت ردود افعال المغردين حول هذه الحادثة، حيث طالب بعضهم من العراق ان يتخذ اجراءاته تجاه هذه الظاهرة، والبعض الاخر، قائلا ان العراق عندما يستقبل الزوار الايرانيين وهل يفعل معهم هكذا وكيف […]

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