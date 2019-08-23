خبير في شؤون التنوع الديني:- الأمن والصراع السياسي سببان رئيسيان في عدم عودة الأقليات إلى مناطقهم في العراق

2019/08/23 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نيويورك الأمن والصراعات السياسية هما العاملان الرئيسيان في عدم عودة الأقليات إلى مناطقهم في العراق، حسب ما يذهب “سعد سلوم”الخبير في شؤون التنوع الديني والمنسق العام لمؤسسة مسارات للتنمية الثقافية و الإعلامية.كلام “سلوم” هذا جاء في خطاب ألقاه في جلسة خاصة لمجلس الأمن تتعلق ب “تعزيز سلامة وأمن الاشخاص الذين ينتمون …

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