الهند تشدد الاجراء الامنية في كشمير وسط دعوات الانفصالين لمسيرات احتجاجية

2019/08/23 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

شددت السلطات الهندية في كشمير إجراءاتها الأمنية، اليوم قبل صلاة الجمعة، بعد أن دعا انفصاليون لمسيرة احتجاجية إلى مكتب تابع للأمم المتحدة، ونشرت قوات الأمن في الشوارع ووضعت نقاط تفتيش في بعض الطرق.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه ظهرت ملصقات هذا الأسبوع في سريناجار، المدينة الرئيسية في المنطقة التي تسكنها أغلبية مسلمة، تدعو إلى مسيرة لمكتب فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان، للاحتجاج على إلغاء الهند الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير والذي كان يمنح الولاية قدرا من الحكم الذاتي.

والدعوة للمسيرة الاحتجاجية هي الأولى منذ اتخذت الهند هذا القرار في الخامس من آب، وفرضت قيودا على الاتصالات والسفر لا يزال معظمها ساريا.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، إنه من المقرر أن يناقش الرئيس دونالد ترامب مسألة كشمير عندما يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش اجتماع مجموعة السبع في فرنسا مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤول أن ترامب، الذي عرض الوساطة بين الهند وباكستان، سيسأل مودي عن كيفية اعتزامه تهدئة التوتر في المنطقة بعد إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير وسيشدد على ضرورة الحوار.

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