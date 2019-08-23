اصابة 3 مستوطنين بانفجار عبوة ناسفة غرب رام الله

2019/08/23 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، إصابة 3 أشخاص من المستوطنين بجروح في انفجار عبوة ناسفة عند مستوطنة دوليف غرب رام الله.

وقالت منظمة نجمة داوود الحمراء إن "المصابين هم أب (47 عاما) وحالته خطرة، وابنه (21 عاما) حالته خطرة، وابنته (18 عاما) وحالتها ميؤوس منها".

بدوره قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قواته هرعت إلى مكان الحادث"، مضيفا أن "التفاصيل قيد الفحص، وأن قواته تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".

وأغلق الجيش الإسرائيلي طريق وادي الدلب غرب رام الله، وهو طريق يؤدي لعشرات القرى غربي المدينة، مشيرة إلى أن وسائل إعلام اسرائيلية تتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يلاحق سيارة يشتبه بأنها ألقت عبوة ناسفة يدوية الصنع غرب رام الله.

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