2019/08/23 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نشرت صحيفة الغارديان اليوم الجمعة، مقالا حمل عنوان “العمل حتى 75؟ قد لا يعيش الكثيرون ليصلوا ذلك العمر”.وقالت الصحيفة إن هيئة بحثية بارزة تابعة ل‍حزب المحافظين اقترحت رفع سن التقاعد الحكومي إلى 75 عاما في خلال الـ 16 عاما القادمة.وتقول المؤسسة إن رفع سن التقاعد “سيدعم اللاقتصاد” بنحو 182 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقترح في بريطانيا لرفع سن التقاعد حتى 75 عاما المركز الخبري الوطني.

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