جماهير قطاع غزة تستعد لجمعة ’لبيك يا أقصى’

2019/08/23 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد جماهير قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "لبيك يا أقصى" ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار المستمرة للأسبوع الـ 71 تواليًا.

ودعت الهيئة، في بيانٍ لها اليوم،

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