وزير الشباب يوجه بتشكيل لجنة لاكمال نقوصات ملعب النجف الدولي

2019/08/23 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، بتشكيل لجنة لاكمال نقوصات ملعب النجف الدولي.

وذكر الوزير عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلاً: “زيارتنا يوم أمس

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