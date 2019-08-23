2019/08/23 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجّت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في ايران والعراق في الأيام الاخيرة حول حادث مؤسف تم تضخيمه اعلاميا لأجندات معينة، أكثر من أن يتم الاهتمام بكشف حقي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعتداء على زائرة عراقية.. من الوهم الى الحقيقة +صور) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعتداء على زائرة عراقية.. من الوهم الى الحقيقة +صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).