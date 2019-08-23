أسهم أوروبا ترتفع قبيل كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

2019/08/23 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..صعدت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة ،الجمعة، مع تركز جميع الأنظار على كلمة من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على تأكيد بأن المركزي الأمريكي ما زال متجها صوب تخفيض آخر لأسعار الفائدة في الشهر القادم.ومن المقرر أن يلقى باول كلمته المرتقبة بشدة في ندوة […]

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