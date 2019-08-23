جاسم محمد كاظم - إسرائيل .. الوصول إلى تكتيك الضربة مجهولة الهوية

2019/08/23 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم كثيرا ما صرح قادة إسرائيل من الصقور بان عقيدة إسرائيل الحربية يجب أن تنبع من داخلها تبعا للظرف المحيط فهي ليست إستراتيجية غربية أو شرقية بتقليد أعمى للغير .وفي غضون عشر سنوات من التأسيس استطاعت العقلية الإسرائيلية أن تصنع لنفسها أسلحتها الخاصة و المفضلة بدئا بالطائرة ما كفاير إلى الدبابة ميركفا عديمة البرج حتى استغنت في آخر الأمر عن السلاح الخفيف......

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