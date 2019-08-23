المنافذ: ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في الشلامجة

2019/08/23 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة نوع "كرستال تقدر 47 غم" ضبط في منفذ الشلامجة.

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