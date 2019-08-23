حيدرالعبادي وسفير الاتحاد الاوربي يبحثان مجمل الاوضاع في العراق والمنطقة

2019/08/23 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مع سفير الاتحاد الاوربي ارامون بليكوا مجمل الاوضاع في العراق والمنطقة.وبحسب بيان لمكتب العبادي ان ” الجانبين بحثا خلال اللقاء ،تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوربي والاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في العراق والمنطقة”.كما جرى بحث امكانية الاتحاد الاوربي في المساهمة باعمار المناطق المحررة وبقية مناطق العراق […]

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