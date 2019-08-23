ندوة علمية في الجامعة التقنية الجنوبية بالبصرة تناقش الامن السيبراني والتهديدات المحتملة

2019/08/23 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش متخصصون في مجالات القانون والامن والتهديد الالكتروني و المجتمعي موضوع الامن السيبراني والتهديدات المحتملة في ندوة علمية عقدتها الجامعة التقنية الجنوبية مركز الحاسبة الالكترونية بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات ومنظمة آياسكا الدولية بحضور رئيس الجامعة ومساعديه وعمداء الكليات والمعاهد وضباط في جهاز الامن الوطني ووزارة الداخلية واساتذة واكاديميين مختصين بهذا المجال.وذكر قسم العلاقات […]

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