الحشد الشعبي يطلق عملية علي ولي الله لملاحقة فلول داعش في نينوى

2019/08/23 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أطلقت قوات الحشد الشعبي في نينوى، اليوم الجمعة، عمليات “علي ولي الله” لملاحقة فلول داعش في نينوى.وقال إعلام الحشد في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى تعلن بدء عمليات علي ولي الله فجر هذا اليوم الجمعة، في جزيرة الحضر لملاحقة فلول داعش […]

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