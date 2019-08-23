2019/08/23 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الجمعة عن ازالة تجاوزات جسيمة جنوب العاصمة.وأكدت الأمانة “قيام كوادرها في بلدية الرشيد بحملة ازالت خلالها عددا من التجاوزات ضمن منطقة السيدية المحلة 821 تمثلت باستغلال بعض المواطنين غلق الازقة والشوارع الفرعية بالكتل الكونكريتية ليقوموا بتشييد أبنية على الاراضي المخصصة كمساحات خضراء ومتنزهات وبواقع اكثر من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامانة تزيل تجاوزات جسيمة جنوبي العاصمة وكالة خطوة برس.

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