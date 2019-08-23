2019/08/23 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي ان تهريب المخدرات من ايران الى العراق لاتتم عن طريق المنافذ الحدودية.وبين العقابي في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” إن “إغلاق منفذ مندلي له أبعاد أخرى غير تهريب المخدرات” مشيرا إلى أن “تهريب المخدرات من إيران لا يتم من المنافذ الحدودية”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية :لاعلاقة لنا بتهريب المخدرات من ايران المركز الخبري الوطني.

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