المالكي: العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف

2019/08/23 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

قال زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الجمعة (23 آب 2019) إن العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف.

وذكر المالكي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "إن استمرت إسرائيل باستهداف العراق فسيكون العراق ساحة صراع تشترك فيه اكثر من دولة ومنها ايران".

وأكد أن "العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف".

وأضاف، أن "أمن المنطقه الاقليميه التي يشكل العراق محورا أساسياً فيه هو امن مشترك وحمايته مسؤولية دوله كافة، وإن ثبت استهداف إسرائيل لسيادة العراق فانها تعرض امن المنطقة إلى خطر وستخلط الأوراق".

وتعرضت أربع مخازن يستخدمها الحشد الشعبي، إلى انفجارات غامضة خلال شهري تموز الماضي، وآب الجاري.

وكان نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، اتهم القوات الأمريكية الأربعاء بأنها “المسؤول الأول والأخير” عن الهجمات التي جرت “عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة”.

من جهته رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأكيد أو نفي التقارير المتداولة حول مسؤولية إسرائيل عن سلسلة من الهجمات على مواقع تابعة للحشد الشعبي، في الأسابيع الأخيرة.

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع القناة التاسعة بالتليفزيون الإسرائيلي، مساء الخميس، إننا "نتصرف في العديد من الساحات ضد بلد يسعى إلى تدميرنا".

وبين، أنه "منح قوات الأمن حرية التصريح والتعليمات للقيام بما هو ضروري لإحباط هذه الخطط الإيرانية".

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيران بـ "محاولة إنشاء قواعد ضدنا في كل مكان، في إيران نفسها، في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن".

فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الخميس، أن إسرائيل شنت ضربة واحدة على الأقل على مستودع للأسلحة في العراق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاستخبارات في الشرق الأوسط أن "إسرائيل قصفت قاعدة تقع في شمال بغداد في تموز/يوليو الماضي، بينما قال مسؤولان أمريكيان إن الدولة العبرية شنت ضربات عدة في العراق خلال الأيام الماضية الأخيرة".

بغداد اليوم- بغداد

حذر الأمين العام لحزب "العراق هويتنا"، النائب السابق كامل الغريري، الجمعة (23 اب 2019)، من ضرب السفارة الأميركية في بغداد رداً على الانفجارات الغامضة التي تعرضت لها مخازن أعتدة تابعة للحشد الشعبي مؤخراً.

وقال الغرير

بغداد اليوم - ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الجمعة (23 اب 2019)، معلومات مهمة عن خليفة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، المتوقع.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم): "لدينا معلومات تكشف عن هوية الخل

بغداد اليوم- البصرة

طالب النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بتوفير الدعم لأكثر من خمسين معملا لإنتاج الأنابيب البلاستيكية في محافظة البصرة.





وقال المحمداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أكثر من 50 معملاً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المالكي: العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المالكي: العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).