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المالكي: العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف


المالكي: العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف
2019/08/23 | 13:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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